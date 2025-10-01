Овечкин вошел в заявку на предсезонный матч с "Бостоном"

Игра состоится в ночь на 3 октября и начнется в 02:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Форвард ""Вашингтона" Александр Овечкин © Scott Taetsch/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин вошел в заявку команды на домашний предсезонный матч против "Бостона". Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона".

Читайте также

Овечкин рассказал о своем состоянии после повреждения

Игра состоится в ночь на 3 октября и начнется в 02:00 мск. Ранее Овечкин пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5), "Филадельфии" (5:1), "Нью-Джерси" (3:2 после буллитов) и "Коламбуса" (4:3). 29 сентября Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой. Сообщалось, что днем ранее игрок отрабатывал технику на льду.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов. Россиянин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году столичная команда с Овечкиным в составе завоевала единственный в клубной истории Кубок Стэнли, а российский форвард был признан самым ценным игроком плей-офф.

В оставшихся предсезонных матчах "Вашингтон" примет "Бостон" и "Коламбус" (5 октября). В первом матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с "Бостоном".