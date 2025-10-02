Председатель ОНК Дагестана защитил бойца ММА Байрамова, обвиняемого в избиении человека

Ранее СК заявил о начале расследования уголовного дела по факту хулиганства - спортсмен избил мужчину за замечание по поводу проведения намаза на улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что избитый бойцом ММА Эрзиманом Байрамовым мужчина занимался разжиганием межнациональной и межконфессиональной розни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее СК заявил о начале расследования уголовного дела по факту хулиганства в городе Мурино (Ленинградская область). Байрамов избил мужчину за замечание по поводу проведения намаза на улице. Пострадавший в настоящее время проходит лечение в связи с полученными травмами. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

"Оказывается, этот парень с ножом хотел напасть на молящегося парня из Дагестана, но, получив отпор, обратился к "Русской общине", и те пришли разбираться хамским тоном и провокационными высказываниями, разжигающими межнациональную и межконфессиональную рознь", - заявил Хадулаев.

У Байрамова более 10 поединков на профессиональном уровне. Боец выступал под промоушеном Hard Core, NWPA и Федерации панкратиона Санкт-Петербурга.