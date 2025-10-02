Хоккеист "Динамо" Подъяпольский считает свое состояние неоптимальным

Вратарь провел первый матч в текущем сезоне после восстановления от травмы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вратарь московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Владислав Подъяпольский пока находится не в оптимальном состоянии. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг "Динамо" со счетом 3:2 по буллитам обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Подъяпольский провел первый матч в текущем сезоне после восстановления от травмы. Он отразил 22 броска.

"Я работал, ждал, пока выйду, работал по плану. Состояние еще неоптимальное точно. Думаю, через игры все придет", - сказал Подъяпольский.

Хоккеисты "Трактора" смогли реализовать одну попытку из трех в серии послематчевых буллитов. "Все игроки "Трактора" по-разному бьют буллиты, я тут ничего не могу сказать. Мы не можем залезть им в голову", - отметил Подъяпольский.

Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с китайским "Шанхай Дрэгонс" 4 октября, "Динамо" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 5 октября.