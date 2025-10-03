Овечкин нанес всего один бросок в своем первом предсезонном матче НХЛ

Его команда проиграла "Бостону"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в своем первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда дома проиграла "Бостону" со счетом 1:3.

Игра стала первой для Овечкина, который ранее пропустил предсезонные матчи против "Бостона" (2:5), "Филадельфии" (5:1), "Нью-Джерси" (3:2 после буллитов) и "Коламбуса" (4:3). 40-летний россиянин нанес лишь один бросок в игре.

Овечкин не сумел завершить первую тренировку перед стартом нового сезона, которая прошла 18 сентября. Россиянин досрочно покинул лед из-за полученной травмы. Позднее он тренировался отдельно от команды в бесконтактном свитере. 29 сентября Овечкин провел полноценную тренировку на льду с командой.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

В заключительном предсезонном матче "Вашингтон" примет "Коламбус" (5 октября). В первом матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" в ночь на 9 октября по московскому времени сыграет с "Бостоном".