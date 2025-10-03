Фигуристка Акатьева рассказала, что иногда мешает ей выступать

Спортсменка отметила, что волнуется в начале проката программы

Редакция сайта ТАСС

Софья Акатьева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сильное волнение фигуристки Софьи Акатьевой во время исполнения первых элементов мешает ей в начале проката программы. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Я поняла, что сильно волнуюсь на первых элементах, это мне мешает. Мы с тренерами много раз обсуждали, что нужно к этому привыкать: на первых элементах волнуюсь, потом уже успокаиваюсь, - рассказала Акатьева. - Во второй половине программы уже еду и кайфую, чувствую музыку, слышу трибуны. Я совершенно другим человеком себя ощущаю. С этим как раз тоже большая работа предстоит - научиться выкатывать всю программу спокойно".

"Но в любом случае это огромное удовольствие - выступать, и я очень это ценю. За межсезонье немного отвыкаешь от этих ощущений. От этого спектра эмоций, который испытала, до сих пор не отошла. Это огромный кайф - именно за это я люблю фигурное катание", - добавила Акатьева.

Акатьевой 18 лет. На ее счету победа на чемпионате России 2023 года, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды выигрывала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. Также в активе спортсменки серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.