Хоккеист СКА Голдобин рассказал, что спартаковцы поддержали его перед матчем

Форвард выступал за "Спартак" с 2023 по 2025 год

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" поддержали форварда петербургского СКА Николая Голдобина на разминке перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Голдобин рассказал журналистам.

29-летний нападающий, который последние два сезона был лучшим бомбардиром "Спартака" в регулярном чемпионате, этим летом был выставлен "Спартаком" на драфт отказов и взят оттуда СКА.

"Внутри волновался. Я так и не понял, как меня приняли - 50 на 50. Я болельщикам не судья, потому что не все знают правды. От игроков "Спартака" негатива я не увидел. Адам [Ружичка] с Никитой [Коростелевым] подъехали перед разминкой, сказали: "Не переживай, мы знаем, каково это играть против бывшей команды". Поэтому им спасибо за поддержку", - сказал Голдобин.

"Спартак" в пятницу обыграл СКА со счетом 3:1.

"Я как-то себя не мотивировал, у меня и так внутри была каша, старался сохранять хладнокровие, иначе можно было перегореть. Первая игра, думал, сюжет будет интересный. В "Гарри Поттере" не одна же часть, будет развитие сюжета. Новая команда, вдвойне тяжело было играть на родной арене, что-то не получалось", - добавил он.

Голдобин также рассказал, что общался с отстраненным от хоккея из-за положительной допинг-пробы игроком "Спартака" Иваном Морозовым. "Неприятная ситуация, сразу ему позвонил. Комментировать не могу, что происходит, просто поддержал его. Он умеет скрывать эмоции, шутил. Видно было, что переживает", - отметил форвард СКА.