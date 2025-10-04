Дзюба не забил пенальти "Зениту" в компенсированное время матча РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба не сумел реализовать пенальти в матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Самара-Арена", на котором "Акрон" проводит домашние игры.

Футболист не реализовал пенальти на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. 11-метровый удар был назначен за игру рукой в штрафной площади защитником "Зенита" Дугласом Сантосом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 по 2022 год. Часть сезона-2017/18 форвард провел на правах аренды в тульском "Арсенале". Нападающий является четырехкратным чемпионом России в составе "Зенита", дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России.

"Акрон" продлил серию без побед во всех турнирах до 10 матчей, за этот период команда потерпела восемь поражений и дважды сыграла вничью. Последняя победа была одержана клубом 12 августа в домашнем матче кубка страны над московским ЦСКА (1:1, 5:4 - после серии пенальти). В РПЛ "Акрон" не побеждает девять матчей - с 26 июля после того, как в гостях выиграл у "Сочи" (4:0).

По итогам 11 туров "Зенит" набрал 20 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Акрон" идет 13-м с 7 очками.