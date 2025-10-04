"Барселона" выйдет из проекта футбольной Суперлиги

Как сообщает радиосеть RAC1, на это решение повлиял новый формат Лиги чемпионов, который позволил увеличить доход клуба

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Барселоны" © Judit Cartiel/ Getty Images

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение выйти из проекта по проведению Суперлиги. Об этом сообщила радиосеть RAC1.

Читайте также

Организаторы Суперлиги предложили УЕФА новый формат Лиги чемпионов

По информации источника, на это решение повлиял новый формат Лиги чемпионов, который позволил увеличить доход клуба. В связи с этим в "Барселоне" не видят смысла продвигать проведение нового турнира.

Ранее стало известно о том, что организаторы Суперлиги предложили Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат Лиги чемпионов с 2027 года, разделив участников на две группы по 18 клубов. Каждая команда проведет по восемь матчей, восемь сильнейших из группы выйдут в 1/8 финала. Вторая восьмерка встретится с восемью лучшими командами второй группы в предварительном раунде плей-офф.

На данный момент в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проводят на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выходит в 1/8 финала, команды, которые занимают места с 9-го по 24-е, определяют в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.