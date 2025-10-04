Янчук считает, что теннисист Рублев потерял уверенность в себе

В субботу россиянин проиграл японцу Йосихито Нисиоке в матче второго круга турнира в Шанхае

Редакция сайта ТАСС

Андрей Рублев © Clive Brunskill/ Getty Images

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев потерял уверенность в своих силах. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Рублев проиграл японцу Йосихито Нисиоке в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Россиянин потерпел четвертое поражение подряд.

"Рублев потерял уверенность в своих силах, у него наступил спад. Он стал уступать соперникам, значительно уступающим в классе. Рублев играет остро, агрессивно, на грани риска, и сейчас этот риск приводит к большому количеству ошибок", - сказал Янчук.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составил почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Действующим победителем является итальянец Янник Синнер.