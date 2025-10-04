Тренер "Акрона" рассказал, что Дзюба вдохновил партнеров на игру с "Зенитом"

Тольяттинская команда сыграла с петербуржцами вничью со счетом 1:1

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Михаил Синицын/ ТАСС

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба произнес важную речь перед матчем 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом", она вдохновила футболистов. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Акрона" Заур Тедеев.

В субботу "Акрон" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. В добавленное ко второму тайму время Дзюба не реализовал пенальти.

"Сегодня такую правильную речь перед игрой сказал Артем Дзюба. Я невольно вспомнил, что он делал и на чемпионате мира как личность. Когда он всколыхнул всю страну в определенный момент. Сегодня он всколыхнул и мое сердце и разум. Уверен, что это и помогло во многом футболистам", - сказал Тедеев.