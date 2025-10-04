Пивоваров назвал неожиданным уход Гафина из "Динамо"

Гафин покинул пост главы совета директоров клуба 2 октября

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Уход Дмитрия Гафина с поста главы совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" был неожиданным. Об этом журналистам рассказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

"Динамо" объявило об уходе Гафина 2 октября.

"Что было объявлено, соответствует действительности. Это было достаточно неожиданно", - сказал Пивоваров.

"Корпоративная процедура, нужно время, но в ближайшее время все узнаете с официальных ресурсов. Кандидатура Александра Ивлева? Он является членом консультативного совета, давно взаимодействуем, это опытный управленец. Но официальная информация будет доступна в ближайшее время", - добавил он.

Гафину 47 лет, он занимал должность председателя совета директоров бело-голубых с января 2024 года, до этого он был его членом. В сезонах-2021/22 и 2023/24 "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.