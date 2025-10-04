Футболист "Динамо" Миранчук поделился ощущениями от игры с "Локомотивом"

Полузащитник является воспитанником железнодорожников

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук испытал теплые ощущения от матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом Миранчук рассказал журналистам.

Миранчук летом перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона". Футболист является воспитанником "Локомотива". В субботу "Динамо" на своем поле уступило "Локомотиву" со счетом 3:5.

"Теплые и положительные ощущения от игры с "Локомотивом". Хочу поблагодарить болельщиков "Локомотива", спасибо, это о многом говорит. Я не вижу смысла говорить о возможности вернуться в "Локомотив". Я сейчас нахожусь в "Динамо", сфокусирован на этой команде полностью", - сказал Миранчук.