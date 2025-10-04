Футболиста "Рубина" Кузяева госпитализировали после игры с "Крыльями Советов"

Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 2:0

Полузащитник "Рубина" Далер Кузяев © Михаил Синицын/ ТАСС

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Футболиста казанского "Рубина" Далера Кузяева госпитализировали после матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом свидетельствует запись в опубликованном на сайте РПЛ протоколе матча.

Встреча завершилась победой "Рубина" со счетом 2:0. Кузяев был заменен в перерыве.

В протоколе со ссылкой на врача "Рубина" Дениса Солодкова отмечается, что полузащитник был госпитализирован. Ему была оказана медицинская помощь и выполнена транспортировка в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего обследования. Предварительно, у Кузяева сотрясение мозга и перелом костей носа.

Кузяеву 32 года, он перешел в "Рубин" 24 сентября. До этого два сезона он выступал за французский "Гавр". По ходу карьеры полузащитник также играл за "Карелию", нижнекамский "Нефтехимик", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", с которым пять раз становился чемпионом России.