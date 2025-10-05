В федерации назвали трагической случайностью гибель людей на Камчатке

Туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Смерть людей на Камчатке во время восхождения на Вилючинский вулкан является трагической случайностью. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

Как ранее сообщал ТАСС, туристы сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Погибли два человека. При этом погибший Виктор Вавиленок был официальным гидом.

"Я связался с региональной федерацией, он состоял в ней, - сказал Яковенко. - Был официальным гидом. Сложности в таких восхождениях нет никакой, это даже скорее трекинг. Поэтому произошедшее можно назвать трагической случайностью".