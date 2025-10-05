"Макларен" в 10-й раз выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1"

Британская команда вышла на чистое второе место по этому показателю

Болиды Ландо Норриса и Оскара Пиастри © Clive Mason/ Getty Images

ТАСС, 5 октября. Британская команда "Макларен" досрочно стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года.

В воскресенье британец Ландо Норрис занял третье место по итогам гонки в Сингапуре и позволил "Макларену" гарантировать титул за шесть гонок до конца сезона, повторив рекорд "Ред Булл", который был установлен в 2023 году. На прошедшем Гран-при команде было необходимо набрать 13 очков, чтобы стать недосягаемой для соперников.

Для "Макларена" это второй титул подряд, в прошлом сезоне команда завоевала трофей впервые с 1998 года. Теперь на счету коллектива 10 побед в Кубке конструкторов, "Макларен" вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя "Уильямс" (9). Лидирует "Феррари" с 16 титулами.

После этапа в Сингапуре на счету "Макларена" 650 очков. В тройку лидеров также входят "Мерседес" (325) и "Феррари" (300).

Следующий этап пройдет с 17 по 19 октября в Остине (штат Техас, США).