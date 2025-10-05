Гимнастка Крамаренко опустошена после матча ЦСКА - "Спартак"

Спортсменка является дочерью тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко

Лала Крамаренко © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила много эмоций от матча 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом она рассказала ТАСС.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 3:2.

"Болею за ЦСКА, за Игоря Владимировича Акинфеева, за папу (тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко - прим. ТАСС). Самые лучшие, потому что победили. Я считаю, что ЦСКА всегда будет первым. Футбол был очень эмоциональным, большое количество эмоций, зарядилась, всегда для меня много эмоций, потому что папа тренирует. Сейчас небольшое опустошение, потому что выиграли, потом дома с папой поговорим, обсудим", - сказала Крамаренко.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.