Израильская велокоманда отказалась от упоминания страны в названии

Руководство команды приняло решение сменить название Israel - Premier Tech, отходя от ее нынешней израильской идентичности

Редакция сайта ТАСС

Гонщики команды Israel - Premier Tech © Yong Teck Lim/ Getty Images

ТАСС, 6 октября. Руководство команды по велоспорту Israel - Premier Tech приняло решение о смене названия, в котором не будет упоминаться название страны. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано пресс-службой команды.

Читайте также

Последний этап веломногодневки "Вуэльта" отменили из-за протестов

"В знак непоколебимой преданности нашим гонщикам, персоналу и ценным партнерам было принято решение о переименовании и ребрендинге команды, отходя от ее нынешней израильской идентичности. В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг необходим для обеспечения будущего команды. Хотя впереди нас ждет новая глава, о которой мы вскоре узнаем, команда останется верна своему первоначальному обещанию: развивать таланты велоспорта по всему миру. Спасибо нашим поклонникам за неизменную поддержку на протяжении всех этих лет, и особенно в последние несколько недель. Мы с нетерпением ждем продолжения этого совместного пути.

23 сентября портал Cyclingnews сообщил, что компания по производству велосипедов Factor разорвет контракт с командой Israel - Premier Tech, если она откажется сменить название и продолжит выступать под израильской лицензией. Глава компании Роб Гителис провел встречу с владельцем команды Сильваном Адамсом. Согласно информации источника, Адамс не был против смены названия команды, но предполагал, что флаг останется прежним. Согласно правилам Международного союза велосипедистов, 15 октября указано как крайний срок для регистрации командами своей принадлежности к стране в зависимости от гражданства их платежного агента, владельца лицензии или продукта или услуги главного спонсора.

В 2025 году организаторы "Вуэльты" досрочно завершили заключительный этап многодневной шоссейной велогонки после того, как пропалестинские активисты заблокировали путь пелотону в Мадриде. С подобными проблемами организаторы соревнования сталкивались по ходу других этапов. Организаторы однодневной велогонки "Джиро дель Эмилия" и вовсе исключили израильскую команду из числа участников.