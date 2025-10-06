Овечкин вошел в заявку "Вашингтона" на стартовый матч сезона в НХЛ

Первый матч сезона "Вашингтон" проведет в ночь на 9 октября по московскому времени на своем льду против "Бостона"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вошел в заявку на стартовый матч команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Предстоящий сезон станет заключительным по контракту Овечкина, которому в сентябре исполнилось 40 лет, со столичным клубом. 18 сентября капитан "Вашингтона" получил повреждение на тренировке и восстановился спустя 10 дней. Россиянин сыграл только в двух из шести предсезонных матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. Он превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы. Сейчас на счету Овечкина 897 голов.