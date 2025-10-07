Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в 2025 году

На первом месте расположился американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, заработавший $20,2 млн

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не вошел в топ-10 самых зарабатывающих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2025 году. Об этом сообщило издание Forbes.

На первом месте расположился американский нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, заработавший $20,2 млн ($15,2 млн зарплата + $5 млн доходы вне льда). В тройку лидеров вошли канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон ($19,1 млн; $16,1 млн + $3 млн) и немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль ($19 млн; $16,5 млн + $2,5 млн). Из россиян в десятку лучших попал только вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин ($15,9 млн; $15,8 млн + $0,1 млн), занявший шестую позицию. Список замкнул чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк ($14,5 млн; $12,5 млн + $2 млн).

Овечкин остается в лидерах по заработку вне льда (около $5 млн). Его обошли канадские нападающие Коннор Макдэвид ($6,5 млн) и Сидни Кросби ($5,5 млн), выступающие за "Эдмонтон" и "Питтсбург" соответственно.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ по числу заброшенных шайб. На счету россиянина 897 голов. Он превзошел по этому показателю канадского форварда Уэйна Гретцки (894).