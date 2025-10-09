Все рассудит лед. Алиса Двоеглазова - о дружбе в спорте и выходе во взрослые

Спортсменка также рассказала ТАСС о прошедших прокатах, психологической готовности и тренировочном процессе

Алиса Двоеглазова © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя ученица тренера Этери Тутберидзе фигуристка Алиса Двоеглазова проведет свой дебютный взрослый сезон.

27-28 сентября сборная России по фигурному катанию показала свои новые программы зрителям. На них выступила и Двоеглазова. Короткая программа фигуристки поставлена под французскую песню Derniere Danse певицы Indila, произвольная - под хиты группы ABBA. Спортсменка рассказала ТАСС о прошедших прокатах, об эмоциях от выхода во взрослые и о дружбе в спорте.

Двоеглазова зашла на прыжки ультра-си в произвольной программе на прокатах - смогла справиться с двумя четверными тулупами, но упала с четверного лутца. "В целом неплохо, но есть даже плюс в том, что я не откатала чисто. По моему мнению, чистые прокаты должны быть именно тогда, когда они действительно нужны. Спорт - это процентов на 40 удача. На первенстве России среди юниоров я была, можно сказать, идеально готова, но все равно не показала свой максимум", - рассказала ТАСС фигуристка.

Двоеглазова отметила, что в прошедшее межсезонье не было легче, чем обычно, но изменились некоторые факторы. "Я по-другому начала относиться к тренировочному процессу, подготовила свое тело за период отдыха в мае к выходу на лед, потому что есть какие-то болячки все равно - это нормально, - сказала она. - Я понимала, что мне нужно поддерживать вес, чтобы мне было проще крутить многооборотные прыжки. В том сезоне у меня было три четверных, и уже с сентября тоже начала вставлять их в программу, но только к зиме вышла на пик формы. Насчет тройных прыжков - надо нарабатывать физику, я много бегала на дорожке, чтобы хватало сил доехать программу и зажечь во второй половине, а не еле ехать под конец. Вообще я трудоголик: с детства мама приучала, что нужно много работать. Понятно, что никто не говорит, что я как безбашенная катаюсь по 10 часов на льду. Тут должно быть и правильное восстановление, также надо ходить не только на лед, но и на все дополнительные занятия: хореография, растяжка, ОФП, джаз. Я делаю ставку на то, что все это проявится в нужный момент, и у меня получится показать результат".

Фигуристка призналась, что выросла за лето. "На самом деле обычно расту поменьше. В том сезоне я выросла на 1 сантиметр, по-моему. За это межсезонье я выросла на 3 сантиметра. Это больше, чем обычно, - отметила спортсменка. - Но со сложностями я не столкнулась, мне даже это помогло, я подросла, немного вес ушел. С питанием стало чуть проще, я долго подбирала для себя именно тот режим, который мне нужен. В том сезоне было трудно, я вообще не понимала, как мне нужно питаться. Вес прибавлялся, есть хотелось. Сейчас, конечно, тоже в начале, когда включалась в тренировочный процесс, организм требовал, но через месяц-полтора я пришла в свой рабочий вес".

Двоеглазова рассказала о тренировочном процессе в преддверии сезона. "Были моменты, когда Этери Георгиевна подгоняла меня: "Давай, ты можешь, я знаю. Почему ты не делаешь контент, который можешь делать". Были и такие моменты, когда я на тренировках прыгала и думала: "Надо еще и еще тренировать". Тогда уже Этери Георгиевна останавливала меня, чтобы, не дай Бог, не получить травму, - сказала фигуристка ТАСС. - В начале июля мне поставили программы, я их накатывала. Мне в целом нравится рабочий процесс, особенно когда у меня есть силы. Конечно, в июле я еще не выкатывала три четверных. Но в сравнении с прошлым сезоном я была уже в лучшей форме, чем в это же время год назад".

"Главное - получать удовольствие от катания"

Двоеглазова рассказала о психологической готовности к дебютному взрослому сезону. "Мне кажется, я каждый сезон меняюсь. Какие-то принципы остаются, но в целом меняюсь и по мыслям тоже. Я тревожный человек именно внутри, так это никому особо не видно, но у меня есть много своих переживаний. Я очень самокритична к себе. Пока у меня такая позиция, что я сама себе психолог. Конечно, есть родные и друзья, которые меня поддерживают, с которыми могу поделиться своими переживаниями. Они меня давно знают, бывает, говорят: "Ты завтра выйдешь, у тебя все получится". Я говорю, что не получится. А на следующий день выхожу, и все получается", - рассказала она.

"Мне многие писали, что очень ждали меня во взрослых. Я уже сама очень хотела выйти. Я надеюсь, что все сложится в этом сезоне. Одновременно я стараюсь успокоить себя из-за переживаний, потому что взрослые - это другой уровень. Ответственности больше прибавляется. Но главное - получать удовольствие от своего катания и рабочего процесса", - добавила фигуристка.

Спортсменка общается с Софьей Акатьевой и Дарьей Садковой. "С Соней и Дашей мы в одной раздевалке переодеваемся. Мы также на связи все время, всегда желаем удачи друг другу, поддерживаем. Понятно, что все рассудит лед и судьи. Понимаем, когда нужно немного отстраниться - если человек настраивается, мы его не трогаем. Мы с девочками в очень хороших отношениях. Надеюсь, мы еще долго будем общаться, мне очень приятно находиться в их окружении", - отметила фигуристка.

Двоеглазова рассказала, что очень болела за Аделию Петросян на отборочном турнире в Пекине. "Мы смотрели с большим восхищением, очень сильно болели за нее. Я очень рада, что у нее получилось, что она так выступила, она боец, - сказала она. - Аделия уже открыла дверь на международные соревнования".