"С вами был Александр Гришин". Фигуристы почтили память комментатора

На вечере памяти выступили Александра Игнатова, Петр Гуменник, Аделия Петросян, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова, Алексей Ягудин и другие звезды
Редакция сайта ТАСС
04:54
© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы почтили память комментатора Александра Гришина выступлениями на "Навка Арене". Его голос смолк два месяца назад - в ночь с 4 на 5 августа Гришин погиб на железнодорожной станции Битца. Ушел из жизни комментатор и журналист, чей голос год за годом открывал трансляции любимого в России фигурного катания: "Время фигурного катания на Первом, с вами - Александр Гришин". Человек, чьи интеллигентные и мягкие интонации сезон за сезоном укутывали поклонников ледовой сказки.

Он жил в ожидании нового олимпийского сезона. Через несколько дней ему предстояло комментировать юниорские контрольные прокаты, следом - взрослые. Новость о гибели Гришина настолько ошеломила всех, кто его знал, что большинству она показалась неправдоподобной, дурацким розыгрышем. Полный сил и идей, обаятельный и воспитанный, эрудированный и остроумный, молодой отец и счастливый муж.

Ливень, тьма и чудовищная цепь случайностей разделили жизнь его родных и близких на "до" и "после", на "с ним" и "без него". Не будет прежним теперь и российское фигурное катание. Контрольные прокаты юниоров прошли в тишине, на взрослых на его комментаторской позиции лежал букет белых роз. Рядом, но уже без наушников, как раньше, его многолетний друг, партнер и коллега - Татьяна Тарасова. Им удалось создать неповторимый тандем, в котором один только подчеркивал уникальность другого. Открытая математическая прямолинейность Тарасовой в обрамлении мягкости, бережного отношения к каждому фигуристу Гришина и его юмора. Он, даже если и допускал замечания, то всегда с надеждой - в следующий раз все обязательно получится.

"Я много лет работала, и вот как-то в последние годы моей работы появился Саша. Все как-то нервничали, что у нас не получится, а у нас даже и мысли такой не было - мы с первой минуты сразу полюбили друг друга и стали комментировать. Потому что он был такой образованный, такой умный, так знал наше дело глубоко, читал зарубежные книги о фигурном катании, брал оттуда какие-то неизбитые фразы. Я была совершенно счастлива, что у меня на старости лет появился такой коллега по вещательному цеху. Мы одинаково смотрели на то, что у нас хорошо и что у нас плохо. Я очень благодарна судьбе, что я познакомилась с таким человеком. И понимала, что в фигурном катании это будет навсегда. Но жизнь такая вещь... Замены ему нет. Будет ли - не знаю", - рассказала Тарасова на вечере. "Саша, дорогой, я тебя очень любила и очень ценила. Ты продлил мою жизнь, спасибо тебе большое", - подчеркнула она.

"Спасибо за слово"

Спустя два месяца после трагедии голос Гришина вновь зазвучал для всех, кто пришел в этот вечер на "Навка Арену", для всех, кто смотрел его в трансляции. Именно он и стал ведущим вечера. Пусть и в нарезке из самых ярких прокатов спортсменов, но именно голос Гришина сопровождал выступления каждого. И с его помощью фигуристы вспоминали самые судьбоносные моменты своей карьеры.

В первом отделении выступили Матвей Ветлугин, Макар Игнатов, Александра Игнатова (Трусова), пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, танцоры Анна Щербакова и Егор Гончаров, Алиса Двоеглазова и Даниил Самсонов, танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Софья Муравьева, танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Артур Даниелян и Алина Горбачева, танцоры Елизавета Пасечник и Дарио Чиризно, Анна Фролова. Во втором - Софья Акатьева, Петр Гуменник, танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Аделия Петросян, пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, дуэт Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Не все спортсмены в этот вечер смогли лично присутствовать, но также приняли участие - Камила Валиева представила отдельно в записи свой номер "Танцы на стеклах". Дмитрий Алиев - ему врачи пока запретили кататься - подготовил видео со стихотворением Юрия Левитанского "Все проходит в этом мире". Свои соболезнования семье Гришина в видеоролике передали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Выступавшие, заканчивая прокат, слышали добрые и ободряющие слова от Гришина и тех, кто с ним комментировал когда-то их катание. Большинство с трудом сдерживали слезы. Его действительно любили все. Для кого-то из фигуристов он был журналистом у пульта, для кого-то - старшим товарищем, а кому-то помог после завершения карьеры попробовать свои силы в роли комментатора.

"Слово. Очень сложно посвящать слово человеку, который этим словом владел едва ли не лучше каждого из нас. Я помню, как я закончил свой соревновательный путь и с легкой руки Татьяны Анатольевны Тарасовой присоединился к невероятному комментаторскому делу. Мы создали трио. И после этого огромное количество спортсменов создавало дуэты, трио, квартеты, и каждому из нас Саша дарил и давал слово. Спасибо от каждого из нас за то, что Саша подарил нам новое приключение после спорта под названием "телевидение", был нашим проводником, другом, коллегой и наставником. Спасибо за слово", - поблагодарил Гришина двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

"Саша - целая эпоха"

Ягудин после своего выступления назвал Гришина эпохой фигурного катания: "Зачастую мы слышим эту фразу - незаменимых людей не бывает. Но все-таки есть в жизни такие моменты, когда с чем-то даже не можно, а нужно поспорить. Саша - целая эпоха. Нам будет его не хватать, мы будем привыкать смотреть наш любимый вид спорта без Саши, но уже всегда с ним в голове. Человек жив, пока мы о нем помним. Я уверен, что так оно и будет. Мы Александра Гришина - своего Сашу будем помнить всегда".

В конце вечера фигуристы поставили свечи к портрету журналиста, и, как могли, поддержали добрыми словами маму и супругу комментатора.

"От нашей семьи огромная благодарность федерации фигурного катания, Первому каналу, каждому фигуристу. Каждому, кто сейчас на льду, каждому, кто сейчас в зале огромное спасибо. Для нашей семьи каждое доброе слово - это очень приятно. Большое вам спасибо. Наш сын ещё не умеет разговаривать, но уже говорит слово "папа". И я хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто это организовал, потому что это - память сыну о папе", - сказал супруга Гришина Анастасия.

Все фигуристы в этот вечер выступали на безвозмездной основе, все собранные средства будут направлены на помощь семье Гришина. Вечер был организован Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России. 

