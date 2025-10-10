Тренеры "Металлурга" и "Торпедо" пожали друг другу руки после конфликта
17:02
ТАСС, 10 октября. Главные тренеры магнитогорского "Металлурга" и нижегородского "Торпедо" Андрей Разин и Алексей Исаков пожали друг другу руки после пресс-конференции, прошедшей после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
Игра в Магнитогорске завершилась победой "Металлурга" со счетом 4:1. Предыдущая игра этих команд прошла 7 октября в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 5:1. Разин выразил негодование действиями соперника во время послематчевого флэш-интервью, после чего вступил в словесную перепалку с Исаковым в подтрибунном помещении.
В Магнитогорске Разин и Исаков пожали друг другу руки и сфотографировались вместе.