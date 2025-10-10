Жамнов сообщил, что ряд хоккеистов "Спартака" пострадали из-за вируса

"Спартак" в пятницу одержал победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Несколько хоккеистов московского "Спартака" не смогли принять участие в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против уфимского "Салавата Юлаева" из-за болезни. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" в пятницу выиграл дома у "Салавата Юлаева" со счетом 2:1. В составе победителей отсутствовали три ведущих защитника - Джоуи Кин, Никита Ефремов и Даниил Орлов. Дебютный матч провел словак Кристиан Ярош.

"Ярошу мы бы дали поменьше игрового времени, но не в такой ситуации. У нас в команде гуляет вирус: то один выскакивает, то другой. Есть ребята, которые не очень хорошо себя чувствуют. Не могу сказать, надолго ли они выбыли или кто-то из них скоро будет в строю. Дмитрий Вишневский тренируется с командой, но пока зеленого светофора от докторов я не получил", - сказал Жамнов.

"Спартак" в завершившейся шестиматчевой домашней серии одержал четыре победы. "Не все нравится по самой игре, хочется больше целостности от команды. Серия шла с перепадами, нет нужного игрового рисунка", - отметил Жамнов.

В следующем матче "Спартак" 15 октября в гостях сыграет против хабаровского "Амура".