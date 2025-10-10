Нападающий "Динамо" Пакетт не сыграл в матче КХЛ с ЦСКА из-за болезни

"Динамо" одержало победу в серии буллитов

Нападающий "Динамо" Седрик Пакетт © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Форвард московского "Динамо" Седрик Пакетт не принял участия в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным ЦСКА по причине болезни. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

"Динамо" выиграло у ЦСКА в серии буллитов, уступая по ходу матча со счетом 0:3.

"У Пакетта травмы нет. Он просто приболел", - сказал Кудашов.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что резкий старт в матче не пошел на пользу его команде.

"Надо отдать должное "Динамо", но глупостей мы наделали достаточно. Все приходит на места. Умный человек учится на своих ошибках, мы не исключение. Прежде всего нужно научиться не проигрывать один в один. Когда это происходит, любая система работает. Мы, может, скажем так, перешагнули начальные классы, и сейчас надо возвращаться к ним", - пояснил он.

В следующем матче "Динамо" 14 октября в гостях сыграет против китайского "Шанхай Дрэгонс", ЦСКА 12 октября примет казанский "Ак Барс".