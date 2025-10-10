Форвард "Динамо" Джиошвили надеется, что сыграет с младшим братом в КХЛ

Владислав Джиошвили выступает во Всероссийской хоккейной лиге за красноярский "Сокол"

Нападающий "Динамо" Максим Джиошвили © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского "Динамо" Максим Джиошвили выразил надежду на то, что сыграет с младшим братом Владиславом в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

Владислав Джиошвили долгое время играл в Северной Америке, в 2022 году вернулся в Россию. Пару лет он отыграл за фарм-клуб "Спартака" "Химик", в составе которого стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Ныне 27-летний Джиошвили играет в ВХЛ за красноярский "Сокол", за который провел три матча.

"Он в Красноярске, тоже работает, старается. Хотел бы, естественно, поиграть с ним в КХЛ. Когда-нибудь, я надеюсь, у нас это получится. Надеюсь, что через работу он добьется многого", - сказал Максим Джиошвили.

Форвард "Динамо" сравнял счет в пятничном матче с ЦСКА, в котором его команда уступала со счетом 0:3 и выиграла в серии буллитов.

"Получилось подобрать шайбу, защитник меня не пустил на пятак. Пришлось объехать ворота. Смотрю - шайба не прижата, оставалось ее завезти. Приятно, что сегодня и у тети моей день рождения, семья постоянно следит за играми. Первый период мы сыграли плохо, не самые удачные голы, со вбрасывания [пропустили] неприятный гол. Во втором правильно отреагировали, собрались, газ в пол и пошли давить", - рассказал Джиошвили о матче.

В следующей игре "Динамо" 14 октября в гостях встретится с китайским "Шанхай Дрэгонс".