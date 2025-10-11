Аленичев сожалеет, что футболист Глушаков не играл в Европе

По его мнению, Глушаков мог бы выступать за команды уровня "Севильи" и "Атлетико"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион России по футболу 2017 года в составе московского "Спартака" Денис Глушаков мог бы играть за европейские команды высокого уровня. Такое мнение журналистам высказал победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев.

11 октября состоится прощальный матч Глушакова.

"Спасибо Денису, что пригласил меня на свой матч. Денис играл ярко за "Локомотив" и "Спартак". Мне посчастливилось его тренировать год (Аленичев работал главным тренером "Спартака" в 2015-2016 годах - прим. ТАСС). Он был лидером того "Спартака", который стал чемпионом. Мне очень жаль, что он не попробовал свои силы в Европе. Мог бы играть, может, не за "Реал" и "Барселону", но за команды уровня "Севильи" и "Атлетико", - сказал Аленичев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.