Романцев назвал Глушакова великим футболистом для "Спартака" и "Локомотива"

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова

Редакция сайта ТАСС

Олег Романцев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион России 2017 года Денис Глушаков является великим футболистом для московских "Спартака" и "Локомотива". Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев.

Читайте также

Семин считает, что Глушаков оставил яркий след в футболе

11 октября пройдет прощальный матч Глушакова.

"Я посмотрел, сколько он сыграл за "Спартак" и "Локомотив", практически одинаково и по матчам, и по голам. Он может считаться великим футболистом обеих команд. Конечно, такие игроки остаются в памяти. Я следил за ним практически всю карьеру", - сказал Романцев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные "Химки". Ранее полузащитник играл за "Пари Нижний Новгород", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив", армянский "Урарту", "Спартак" из Костромы. В составе столичного "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.