Фигуристка Елисова будет рада возможности соревноваться с кумиром Валиевой

Ранее стало известно, что Валиева намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской

Мария Елисова © Вероника Советова/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Мария Елисова рада, что ее кумир Камила Валиева возвращается на лед, и надеется посоревноваться с ней на турнирах. Об этом она рассказала журналистам.

Елисова, представляющая Тульскую область, единственной из участниц женского турнира мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге исполнила тройной аксель в короткой программе. Ранее стало известно, что Валиева намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на "Навка-Арене".

"Я думаю, что у Камилы Валиевой самый красивый тройной аксель. Считаю, что это (ее возвращение на лед - прим. ТАСС) очень радостное событие. Она для меня всегда была кумиром, на нее равняюсь, очень рада буду с ней, возможно, посоревноваться", - рассказала Елисова.

Спортсменка отметила, что тренирует тройной аксель около полугода. "Я решилась на него спонтанно, - рассказала Елисова. - Долгое время тренировала тулуп и в какой-то день просто пришла и решила, что мне нужен аксель. Попросила у тренера, она разрешила. Где-то пять дней пыталась вкручиваться. Первые попытки были страшными, но потом втянулась. Потом уехала на соревнования на три дня, его не прыгала. Вернулась и уже через два дня его собрала".

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.