Теннисист Вашро обыграл двоюродного брата в финале "Мастерса" в Шанхае

Монегаск, являющийся 204-й ракеткой мира, стал самым низкорейтинговым победителем в истории "Мастерсов"

Редакция сайта ТАСС

Валантен Вашро © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Монегаск Валантен Вашро победил француза Артура Риндеркнеша в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Вашро, попавшего в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Теннисисты приходятся друг другу двоюродными братьями и впервые в карьере дошли до финала "Мастерса".

Читайте также

Монегаск Вашро стал самым низкорейтинговым финалистом "Мастерса"

Вашро, являющийся 204-й ракеткой мира, стал самым низкорейтинговым победителем в истории "Мастерсов". Прежним рекордсменом был хорват Борна Чорич. В 2022 году он, занимая 152-е место в рейтинге, завоевал титул на турнире в Цинциннати (США, штат Огайо), переиграв в финале грека Стефаноса Циципаса.

По итогам соревнования в Шанхае 26-летний Вашро займет 40-е место в мировом рейтинге, при этом ранее он ни разу не поднимался в первую сотню. Титул в Шанхае стал для него первым на уровне ATP. На турнирах Большого шлема теннисист лишь раз играл в основной сетке - на Открытом чемпионате Франции 2024 года, проиграв в первом круге.

Риндеркнешу 30 лет, он является 54-й ракеткой мира. Француз пока не побеждал на турнирах ATP. Благодаря выходу в финал теннисист впервые войдет в топ-30 мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше третьего круга.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. В 2024 его победителем турнира стал итальянец Янник Синнер.