Вашро: в финале "Мастерса" против двоюродного брата победила семья

Монегаск старался забыть, что ему противостоит двоюродный брат, с которым он тренировался и рос

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае между монегаском Валантеном Вашро и французом Артуром Риндеркнешем не выявил проигравшего, поскольку по его итогам победила одна семья. Такое мнение высказал Вашро, комментарий которого приводит пресс-служба ATP.

Вашро обыграл Риндеркнеша со счетом 4:6, 6:3, 6:3 и завоевал первый титул ATP в карьере. Спортсмены приходятся друг другу двоюродными братьями.

"То, что только что произошло, просто нереально, - сказал Вашро. - Я понятия не имею, что сейчас происходит. Мне это даже не снится, это просто безумие. Я просто в восторге от своих выступлений за последние две недели. Просто хочу поблагодарить всех, кто помогал мне с самого начала моей карьеры. Должен быть кто-то проигравший, но я думаю, что сегодня выиграли двое. Одна семья выиграла, и я думаю, что для тенниса это невероятная история".

"Я просто пытался обыграть парня на другой стороне корта, - ответил Вашро на вопрос о том, как складывался финальный матч. - Старался забыть о том, что это мой двоюродный брат и парень, с которым я тренировался и рос. Это было очень тяжело, и в первом сете он справился лучше меня, выдержав давление. Но я просто нашел способ переломить ситуацию".

Вашро, являющийся 204-й ракеткой мира, стал самым низкорейтинговым победителем "Мастерса". Благодаря титулу он займет 40-ю позицию в мировом рейтинге.