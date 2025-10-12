Теннисисту Риндеркнешу стало плохо на церемонии награждения

Француз проиграл в финале турнира в Шанхае Валантену Вашро из Монако

Артур Риндеркнеш и Валантен Вашро © AP Photo/ Andy Wong

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Французский теннисист Артур Риндеркнеш испытал сильные судороги на церемонии награждения после финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Инцидент произошел во время речи Валантена Вашро, двоюродного брата Риндеркнеша и победителя турнира. Риндеркнеш внезапно присел на корточки, а затем упал за подиум. К спортсмену подоспели физиотерапевты, которые оказали ему первую помощь и принесли стул.

26-летний Вашро победил Риндеркнеша в финале со счетом 4:6, 6:3, 6:3. По итогам соревнования в Шанхае он займет 40-е место в мировом рейтинге, при этом ранее он ни разу не поднимался в первую сотню.

Риндеркнешу 30 лет, он является 54-й ракеткой мира. Француз пока не побеждал на турнирах ATP. Благодаря выходу в финал теннисист впервые войдет в топ-30 мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше третьего круга.