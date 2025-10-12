Филатов считает шахматистку Шухман новой звездочкой

16-летняя стала самой молодой чемпионкой России в истории

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпионка России по шахматам 16-летняя Анна Шухман является новой звездочкой. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Шухман выиграла Суперфинал чемпионата России, набрав в 11 турах 7 очков. Победителем мужских соревнований стал Арсений Нестеров.

"Хочется поздравить любителей шахмат с тем, что в нашей стране два новых чемпиона. Это исторический Суперфинал. Самое невероятное - достижение Анны Шухман. Она в этом году уже выиграла три титула - стала чемпионкой мира до 20 лет, победительницей командной Олимпиады до 16 лет и чемпионкой России", - сказал Филатов.

"Также она получила звание гроссмейстера. У нас зажглась новая звездочка, я с этим поздравляю ее и ее маму. У нее сегодня день рождения, и дочка преподнесла феноменальный подарок - стала чемпионкой России. Впервые в истории у нас 16-летняя чемпионка России", - добавил он.

Призовой фонд мужского турнира составил 7 млн рублей, женского - 4 млн рублей. Нестеров получит 1,1 млн рублей, Шухман - 700 тыс. рублей.