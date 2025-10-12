Буре назвал средней игру хоккеистов ЦСКА в матче КХЛ с "Ак Барсом"

Армейцы уступили казанцам со счетом 2:3

Редакция сайта ТАСС

Павел Буре © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игру хоккеистов ЦСКА в домашнем матче с "Ак Барсом" можно назвать средней. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета армейского клуба, один из лучших снайперов в Национальной хоккейной лиге Павел Буре.

Читайте также

"Ак Барс" одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ЦСКА потерпел поражение в игре Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против "Ак Барса" со счетом 2:3. Ранее команда проиграла московскому "Динамо", ведя со счетом 3:0 (3:4 после буллитов).

"Команда играла средне, ничего такого выдающегося не сделала. Конечно, это неприятно, когда [против "Динамо"] ведешь в три гола и потом проигрываешь", - сказал Буре.

В следующем матче ЦСКА 15 октября в гостях сыграет против ярославского "Локомотива".