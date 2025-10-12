Билялетдинов назвал победу "Ак Барса" над ЦСКА в матче КХЛ закономерной

Казанская команда одержала победу со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результат матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским "Ак Барсом" и московским ЦСКА является закономерным. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Зинэтула Билялетдинов, приводивший "Ак Барс" к четырем титулам чемпиона России.

"Ак Барс" в воскресенье одержал победу над ЦСКА в Москве со счетом 3:2, этот успех для казанской команды стал четвертым подряд в КХЛ.

"Содержание игры было хорошим, ребята сыграли очень правильно, грамотно, забили в большинстве, чего не хватало. Поэтому результат закономерен. Игра приходит в порядок, команда играет все лучше и лучше, так что будет все нормально", - сказал Билялетдинов.

"Ак Барс" в следующем матче 14 октября встретится на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".