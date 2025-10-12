Шахматистка Шухман назвала неровной свою игру на чемпионате России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Суперфинал чемпионата России по шахматам складывался неровно для Анны Шухман. Об этом она рассказала ТАСС.

В воскресенье 16-летняя Шухман стала самой юной чемпионкой России.

"Турнир складывался неровно. У меня было очень хорошее начало, набрала 5 из 6 очков, но потом проиграла, и в конце пришлось выигрывать "по заказу". Эта победа очень многое для меня значит. Турнир очень ровный, слабых соперников здесь нет, поэтому каждая партия была тяжелой", - сказала Шухман.