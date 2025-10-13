Алексей Миранчук надеется сыграть за сборную России на крупном турнире

Сборная России по футболу отстранена от международных турниров с февраля 2022 года

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук надеется сыграть за национальную команду на крупном международном турнире. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Следим, конечно, за информацией о возможном возвращении. Другого чего-то не сделаешь сейчас, - сказал Миранчук. - Какая-то надежда еще осталась на игру в большом турнире".