Алексей Миранчук надеется сыграть за сборную России на крупном турнире

Сборная России по футболу отстранена от международных турниров с февраля 2022 года
10:37
© Роман Шлуинский/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук надеется сыграть за национальную команду на крупном международном турнире. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Следим, конечно, за информацией о возможном возвращении. Другого чего-то не сделаешь сейчас, - сказал Миранчук. - Какая-то надежда еще осталась на игру в большом турнире". 