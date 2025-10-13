Интервью

Алексей Миранчук: матч сборных России и США станет радостным событием

Футболист национальной команды - о международных турнирах, игре за "Атланту" и Лионеле Месси

Роман Шлуинский

© Роман Шлуинский/ ТАСС

Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук во второй раз подряд приехал в расположение сборной России этой осенью. В интервью ТАСС он рассказал о впечатлениях от национальной команды, потенциальном матче сборных России и США и Лионеле Месси.

— Как оцените матч со сборной Ирана?

— Атмосфера очень понравилось. В принципе получили то, что и ожидали, — что люди придут. Все болельщики поддерживали, было очень приятно играть. Вдвойне приятно выиграть в этом матче. Что касается сборной Ирана, то хорошо организованная команда, агрессивная, поэтому счет не 5:4, а 2:1.

— Что можете сказать о Волгограде?

— Мы все вместе посетили музей-панораму "Сталинградская битва". Все очень понравилось. Очень красиво, шикарно, только слова восхищения остались. Благодарность всем людям.

— Оценили актерские качества брата в ролике перед сборной?

— Я видел это видео с отсылкой на фильм "Брат", оценил, очень хорошая идея и задумка. Актерское мастерство брата понравилось.

— Часто ли в сборной шутят про третьего брата?

— Всем ребятам нравится, все подкалывают. Как сбор начался, так и продолжаются шутки.

— Приезд в сборную всегда вызывает хорошие эмоции?

— Конечно, всегда с радостью приезжаю в расположение сборной России. Хорошие эмоции от возвращения на родину. Хотя не так много времени прошло с последнего сбора в сентябре, недавно были матчи у команды. Всех приятно видеть, брат в сборной, все в радость.

— Впереди сборная Боливии. Что знаете?

— Посмотрим, разберем эту команду. Предполагаю, что, как и все южноамериканские команды, неуступчивые, агрессивные, играющие. Я сейчас выступаю в MLS, там очень много латиноамериканских футболистов, знаю, что они не уступают нигде.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что идут переговоры о матче сборных России и США. Как вам такая идея?

— Честно, не слежу за такими новостями, так как это все-таки решается на верхах. Пока у нас нет никакой официальной информации. Если разговаривают по поводу матча, то могу сказать, что это будет такое неожиданное, радостное событие, такой микс эмоций. Посмотрим, какое будет финальное решение.

— Следите ли вообще за информацией о возможном возвращении России к турнирам?

— Следим, конечно. Другого чего-то не сделаешь сейчас.

— Есть надежда сыграть на большом турнире?

— Какая-то надежда еще осталась.

— Главное отличие MLS от других чемпионатов?

— Не слышал того, чтобы кто-то туда пытается поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации. MLS — другой чемпионат, другой режим турнира, все по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается.

— Как вам Лионель Месси?

— Диалога никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси.