Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортСборные по футболу
Интервью

Алексей Миранчук: матч сборных России и США станет радостным событием

Футболист национальной команды - о международных турнирах, игре за "Атланту" и Лионеле Месси
Роман Шлуинский
08:34
Роман Шлуинский/ ТАСС
© Роман Шлуинский/ ТАСС

Полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук во второй раз подряд приехал в расположение сборной России этой осенью. В интервью ТАСС он рассказал о впечатлениях от национальной команды, потенциальном матче сборных России и США и Лионеле Месси.

Как оцените матч со сборной Ирана?

— Атмосфера очень понравилось. В принципе получили то, что и ожидали, — что люди придут. Все болельщики поддерживали, было очень приятно играть. Вдвойне приятно выиграть в этом матче. Что касается сборной Ирана, то хорошо организованная команда, агрессивная, поэтому счет не 5:4, а 2:1.

Читайте также

Без права на ошибку. Сборная России во главе с Карпиным победила иранцев

— Что можете сказать о Волгограде?

— Мы все вместе посетили музей-панораму "Сталинградская битва". Все очень понравилось. Очень красиво, шикарно, только слова восхищения остались. Благодарность всем людям.

Оценили актерские качества брата в ролике перед сборной?

— Я видел это видео с отсылкой на фильм "Брат", оценил, очень хорошая идея и задумка. Актерское мастерство брата понравилось.

Часто ли в сборной шутят про третьего брата?

— Всем ребятам нравится, все подкалывают. Как сбор начался, так и продолжаются шутки.

Приезд в сборную всегда вызывает хорошие эмоции?

— Конечно, всегда с радостью приезжаю в расположение сборной России. Хорошие эмоции от возвращения на родину. Хотя не так много времени прошло с последнего сбора в сентябре, недавно были матчи у команды. Всех приятно видеть, брат в сборной, все в радость.

Читайте также

Павлюченко назвал сборную Боливии по футболу крепким соперником

Впереди сборная Боливии. Что знаете?

— Посмотрим, разберем эту команду. Предполагаю, что, как и все южноамериканские команды, неуступчивые, агрессивные, играющие. Я сейчас выступаю в MLS, там очень много латиноамериканских футболистов, знаю, что они не уступают нигде.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил, что идут переговоры о матче сборных России и США. Как вам такая идея?

— Честно, не слежу за такими новостями, так как это все-таки решается на верхах. Пока у нас нет никакой официальной информации. Если разговаривают по поводу матча, то могу сказать, что это будет такое неожиданное, радостное событие, такой микс эмоций. Посмотрим, какое будет финальное решение.

Следите ли вообще за информацией о возможном возвращении России к турнирам? 

— Следим, конечно. Другого чего-то не сделаешь сейчас.

Есть надежда сыграть на большом турнире?

Читайте также

Карпин сравнил сборные Ирана по футболу 2023 и 2025 годов

— Какая-то надежда еще осталась.

Главное отличие MLS от других чемпионатов?

— Не слышал того, чтобы кто-то туда пытается поехать из наших. Если быть честным, то прямиком отсюда в США будет тяжело уехать в нынешней ситуации. MLS — другой чемпионат, другой режим турнира, все по-разному, команды не вылетают. Много нюансов и моментов, которых у нас нет. Очень сильно отличается.

Как вам Лионель Месси?

— Диалога никакого не было. Его тяжело описать словами, если честно. Приятно следить и смотреть, в свои годы показывает хороший результативный футбол. Что можно сказать, одним словом — Месси. 