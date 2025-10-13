Алексей Миранчук оценил актерское мастерство брата в ролике сборной России

В национальной команде анонсировали приезд Алексея Миранчука из США на матчи сборной роликом с отсылкой на фильм "Брат"

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук отлично проявил свои актерские качества в ролике сборной России по футболу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал его брат, полузащитник "Атланты" и сборной России Алексей Миранчук.

Сборная России анонсировала приезд Алексея Миранчука из США на матчи национальной команды роликом с отсылкой на фильм "Брат". В этом ролике снялся Антон Миранчук.

"Я видел это видео с отсылкой на фильм "Брат", оценил, очень хорошая идея и задумка. Актерское мастерство брата понравилось", - сказал Алексей Миранчук.

Также футболист рассказал, как часто шутят в сборной России про существование третьего брата. "Всем ребятам нравится, все подкалывают. Как сбор начался, так и продолжаются шутки", - отметил собеседник агентства.

14 октября сборная России на "ВТБ-Арене" сыграет с командой Боливии.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/25325991.