Вратарь ПСЖ Сафонов покинул расположение сборной России
17:03
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отпущен в расположение клуба, так как не будет задействован в товарищеском матче сборной России с командой Боливии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Сафонов и полузащитник московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев пропустили тренировку сборной России в понедельник. Матч с командой Боливии пройдет 14 октября на "ВТБ-Арене" и начнется в 20:00 мск.
"С ними ничего страшного не случилось. Они отпущены в расположение клубов, не планируются для задействования", - сказал Карпин.
Сафонов и Бакаев участвовали в матче сборной России с командой Ирана 10 октября (2:1).