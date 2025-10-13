Дорофеева признали первой звездой недели в НХЛ, Бобровского - третьей

Россиянин с 5 голами он возглавляет гонку снайперов

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев © Olivia Vanni/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вратарь "Флориды" Сергей Бобровский - третьей. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Читайте также

Дорофеев забросил шайбу в третьем матче подряд со старта сезона НХЛ

Дорофеев отличился во всех трех играх с начала сезона - против "Лос-Анджелеса" (5:6 Б), "Сан-Хосе" (4:3 ОТ) и "Сиэтла" (1:2 ОТ). В игре с "Лос-Анджелесом" форвард оформил хет-трик во втором периоде. С 5 голами он возглавляет гонку снайперов.

Бобровский одержал три победы в трех играх. В среднем он пропускал 1,67 гола за игру при отражении 92,5% бросков. "Флорида" выиграла встречи против "Чикаго" (3:2), "Филадельфии" (2:1) и "Оттавы" (6:2).

Второй звездой стал американский нападающий "Оттавы" Шейн Пинто, который в четырех играх забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи.