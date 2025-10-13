СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У проигравших отличился Кёртис Волк (34).
СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, до этого команда не выигрывала с 27 сентября. Петербуржцы располагаются на восьмой строчке Западной конференции, набрав 15 очков после 14 матчей. "Автомобилист" занимает второе место на Востоке с 21 очком после 16 игр.
В следующем матче СКА примет нижнекамский "Нефтехимик". "Автомобилист" на выезде сыграет с "Северсталью". Встречи пройдут 15 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|15
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|48-33
|20
|2
|"Торпедо"
|16
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|45-43
|19
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|13
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|38-33
|18
|4
|"Спартак"
|14
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|42-42
|17
|5
|"Динамо" М
|13
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|4
|39-38
|17
|6
|"Северсталь"
|14
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|40-33
|16
|7
|"Динамо" Мн
|13
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|35-30
|16
|8
|СКА
|14
|5
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|39-39
|15
|9
|ЦСКА
|14
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|40-41
|14
|10
|"Лада"
|14
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|29-53
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|15
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|57-37
|24
|2
|"Автомобилист"
|16
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|49-36
|21
|3
|"Авангард"
|14
|8
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|50-33
|20
|4
|"Трактор"
|15
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|43-46
|18
|5
|"Ак Барс"
|14
|8
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|38-41
|16
|6
|"Нефтехимик"
|15
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|37-44
|15
|7
|"Барыс"
|15
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|7
|36-44
|13
|8
|"Амур"
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|26-31
|12
|9
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|10
|"Сибирь"
|13
|1
|0
|5
|0
|0
|0
|7
|27-35
|12
|11
|"Салават Юлаев"
|12
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|26-37
|8