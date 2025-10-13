СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

До этого команда не выигрывала с 27 сентября

Редакция сайта ТАСС

Матвей Короткий (СКА) и Юрий Паутов ("Автомобилист") © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Читайте также

"Северсталь" обыграла "Локомотив" и одержала 500-ю победу в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У проигравших отличился Кёртис Волк (34).

СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, до этого команда не выигрывала с 27 сентября. Петербуржцы располагаются на восьмой строчке Западной конференции, набрав 15 очков после 14 матчей. "Автомобилист" занимает второе место на Востоке с 21 очком после 16 игр.

В следующем матче СКА примет нижнекамский "Нефтехимик". "Автомобилист" на выезде сыграет с "Северсталью". Встречи пройдут 15 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 15 7 1 1 1 1 0 4 48-33 20 2 "Торпедо" 16 6 3 0 0 1 0 6 45-43 19 3 "Шанхай Дрэгонс" 13 6 2 0 1 1 0 3 38-33 18 4 "Спартак" 14 6 0 1 1 2 0 4 42-42 17 5 "Динамо" М 13 3 1 4 1 0 0 4 39-38 17 6 "Северсталь" 14 8 0 0 0 0 0 6 40-33 16 7 "Динамо" Мн 13 5 1 1 1 1 0 4 35-30 16 8 СКА 14 5 1 0 0 3 0 5 39-39 15 9 ЦСКА 14 6 0 0 2 0 0 6 40-41 14 10 "Лада" 14 4 0 0 1 1 0 8 29-53 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9