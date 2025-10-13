Реклама на ТАСС
СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

До этого команда не выигрывала с 27 сентября
Редакция сайта ТАСС
18:43

Матвей Короткий (СКА) и Юрий Паутов ("Автомобилист")

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У проигравших отличился Кёртис Волк (34).

СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, до этого команда не выигрывала с 27 сентября. Петербуржцы располагаются на восьмой строчке Западной конференции, набрав 15 очков после 14 матчей. "Автомобилист" занимает второе место на Востоке с 21 очком после 16 игр.

В следующем матче СКА примет нижнекамский "Нефтехимик". "Автомобилист" на выезде сыграет с "Северсталью". Встречи пройдут 15 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"15711110448-3320
2"Торпедо"16630010645-4319
3"Шанхай Дрэгонс"13620110338-3318
4"Спартак"14601120442-4217
5"Динамо" М13314100439-3817
6"Северсталь"14800000640-3316
7"Динамо" Мн13511110435-3016
8СКА14510030539-3915
9ЦСКА14600200640-4114
10"Лада"14400110829-5310
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"15911110257-3724
2"Автомобилист"16811010549-3621
3"Авангард"14811000450-3320
4"Трактор"15520220443-4618
5"Ак Барс"14800100538-4116
6"Нефтехимик"15610100737-4415
7"Барыс"15311120736-4413
8"Амур"13500200626-3112
9"Адмирал"11311200426-2912
10"Сибирь"13105000727-3512
11"Салават Юлаев"12210110726-378

  

КХЛ