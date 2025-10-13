Судья ошибочно засчитал победный гол СКА в матче с "Автомобилистом"

В лиге заявили, что на 46-й минуте после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Судья ошибочно засчитал победный гол петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В понедельник СКА со счетом 2:1 обыграл "Автомобилист" и прервал серию из пяти поражений.

"Взятие ворот было зафиксировано ошибочно. На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и "Автомобилист", а также всем болельщикам за данный эпизод", - говорится в сообщении.

СКА располагается на восьмой строчке Западной конференции, набрав 15 очков после 14 матчей. "Автомобилист" занимает второе место на Востоке с 21 очком после 16 игр.