КХЛ пожизненно отстранила судью, ошибочно засчитавшего победный гол СКА

Арбитр неверно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде матча с "Автомобилистом"

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение пожизненно дисквалифицировать судью видеоповторов после того, как он ошибочно засчитал гол петербургского СКА в матче с екатеринбургским "Автомобилистом". Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Арбитр неверно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал победным в матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу СКА.

Благодаря победе СКА прервал серию поражений, которая насчитывала пять матчей. Петербургский клуб не мог победить с 27 сентября. Петербуржцы располагаются на восьмой строчке Западной конференции, набрав 15 очков после 14 матчей. "Автомобилист" занимает второе место на Востоке с 21 очком после 16 игр.