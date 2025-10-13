Ларионов назвал удачей неверно засчитанную победную шайбу СКА

Арбитр неверно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал победным в матче с "Автомобилистом"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал удачей неверно засчитанный победный гол команды в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Автомобилистом". Об этом он заявил журналистам.

В понедельник СКА обыграл "Автомобилист" в Санкт-Петербурге со счетом 2:1, прервав серию из пяти поражений с общим счетом 8:17. Арбитр неверно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал победным в матче.

"Я не могу комментировать такие вещи, потому что только сейчас от вас это узнал. Надо посмотреть на видео, потому что я не видел гола. Даже первый не видел, когда забил [Матвей] Короткий, все там было быстро", - сказал Ларионов.

"У Педана мощный бросок. Я еще на лавке тренерам сказал, что такого броска нам не хватает. Даже подумали, что надо выставлять его на большинство, потому что именно его бросок, который практически как пуля, влетел. Поэтому даже не предполагал, что такое бывает. Он порвал сетку? Наверное, это та самая удача, о которой мы и говорили. Это часть игры, мы ничего не можем сделать", - добавил Ларионов.

После 14 матчей СКА занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 15 очками.