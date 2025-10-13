Сборная России сыграет с боливийцами и посвятит матч Симоняну

Товарищеская встреча начнется в 20:00 мск

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной России © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские футболисты во вторник завершат сбор товарищеским матче с командой Боливии. Игра будет посвящена лучшему бомбардиру московского "Спартака" Никите Симоняну, которому в воскресенье исполнилось 99 лет.

Матч пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве и начнется в 20:00 мск. В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили ТАСС, что перед игрой с песней "Я люблю тебя, жизнь" выступит народный артист России Лев Лещенко. Песня и церемония открытия будет посвящена Симоняну, отметившему день рождения 12 октября. На предматчевой пресс-конференции сборной России сообщили, что капитан национальной команды выйдет в специальной повязке с изображением олимпийского чемпиона 1956 года.

"Конечно, Никита Павлович Симонян является больше чем просто спартаковцем. Безусловно, легенда не только для меня, но и для всего российского футбола, - сказал журналистам главный тренер сборной России Валерий Карпин. - Я очень счастлив, что у меня была и есть возможность пообщаться с Никитой Павловичем. Чаще, конечно, это происходило во время моей работы в "Спартаке". Сейчас, будучи главным тренером сборной России, посещаю офис Российского футбольного союза, там очень часто видимся, общаемся".

Симонян по ходу карьеры выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром "Спартака" (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

В сборной России перестановки

В понедельник в тренировке национальной команды не приняли участия вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов и полузащитник московского "Локомотива" Зелимхан Бакаев. Карпин сообщил, что футболисты отправились в расположение своих клубов, так как не будут задействованы в матче с командой Боливии. При этом в общую группу вернулся защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Главный тренер сборной России сообщил, что Дивеева планирует задействовать в стартовом составе во вторник.

"Я оцениваю сборную Боливии как одного из сильнейших за последнее время соперников. В одном ряду с командой Ирана. Стилистически отличаются, - отметил Карпин. - Не такая мощная команда, как у иранцев. Но зато более латиноамериканская, так назовем, более техничная, любит поработать с мячом. В остальном ничего нового не произошло и не появилось". Также главный тренер рассказал, что футболисты "Локомотива" и "Динамо" в большинстве играли с иранцами, так как матч команд в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) был 8 октября. В игре с боливийцами будет больше футболистов ЦСКА, так как их игра со "Спартаком" прошла на день позже.

После отъезда Сафонова в сборной России остался один легионер - полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук. Он считает команду Боливии серьезным соперником. "Предполагаю, что, как и все южноамериканские команды, неуступчивые, агрессивные, играющие, - сказал он ТАСС. - Я сейчас выступаю в MLS [Главной футбольной лиге], там очень много латиноамериканских футболистов, знаю, что они не уступают нигде".

Матч сборных России и Боливии пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), в нем россияне идут на 33-м месте, боливийцы располагаются на 77-й позиции. Команды впервые сыграют друг с другом. Гимн России на матче исполнит заслуженный артист РФ Александр Маршал, после игры с композицией "Шелк" выступит Ваня Дмитриенко. Также пройдет фестиваль болельщиков с бывшими футболистами сборной России Игорем Семшовым, Александром Самедовым, Павлом Погребняком и Романом Павлюченко. Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что система быстрого прохода на товарищеский матч с командой Боливии будет доступна пользователям национального мессенджера Max.

"Крепкая сборная России"

Сборная Боливии заняла седьмое место в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, что гарантировало ей участие в стыковых матчах с командой из другой конфедерации. Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас отметил, что сейчас команде нужно играть с сильными командами для подготовки к стыковым встречам.

"Мы чрезвычайно рады быть в России. Были приятно удивлены стадионом и условиями для тренировок, вчера мы тренировалось на стадионе "Локомотива", - сказал он журналистам. - Москва - невероятный город, отличные условия. Пока ничего не посетили, но хотим увидеть Красную площадь, надеемся также, что получится хорошая игра. Мы понимаем, что сборная России очень мощна и сильна с точки зрения физики и тактики, с нетерпением ждем матча".

Также Вильегас отметил, что небольшой дождь, который был на тренировке и ожидается в день игры, не повлияет на боливийцев. "У нас четыре игрока основного состава не выйдут на поле, но сейчас такого рода матч, когда можно выпустить футболистов, которые давно не играли. Они сыграют с такой мощной и крепкой сборной, как команда России. Что касается погодных условий, у нас в стране очень разный климат, например, Роберто Фернандес из региона, где температура +30, но там, где тренируемся, обычно холодно. В стране мы привыкли к холодным условиям, поэтому погода на нас не повлияет", - добавил Вильегас.

Сборная России отстранена от международных турниров. 10 октября российские футболисты на "Волгоград-Арене" обыграли команду Ирана со счетом 2:1. В ноябре запланированы матчи против сборных Перу и Чили.