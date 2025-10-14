Дюков положительно оценил игру сборной России в октябрьских матчах

Сборная России в октябрьских товарищеских матчах обыграла команды Ирана и Боливии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Качество игры футболистов сборной России в октябрьских матчах можно оценить как хорошее, сбор команды получился успешным. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Мне кажется, сбор успешен, понравилось качество игры и желание", - сказал Дюков.

Матч против команды Боливии, который состоялся 14 октября в Москве, стал для сборной России 21-м, результат которого пошел в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), с момента отстранения. В этих играх российская команда одержала 15 побед и 6 раз сыграла вничью. Встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), прошедшие в сентябре 2023 года, не пошли в рейтинг ФИФА.

Для сборной России это первая победа над командой из Южной Америки. До этого российские футболисты в матчах против соперников с этого континента потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. В последний раз сборная встречалась с командой из Южной Америки на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне на групповом этапе проиграли уругвайцам (0:3). В ноябре сборная России вновь проведет два домашних товарищеских матча - с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионат мира в Катаре (2022), пропустила чемпионат Европы в Германии (2024) и не выступает в квалификации на мировое первенство 2026 года, которое пройдет в США, Канаде и Мексике.