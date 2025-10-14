Карпину первый тайм матча с боливийцами понравился больше, чем второй

Россияне обыграли в товарищеском матче команду Боливии со счетом 3:0

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину первый тайм товарищеской встречи национальной команды против боливийцев понравился больше, чем второй. Об этом он рассказал журналистам.

14 октября сборная России выиграла у команды Боливии со счетом 3:0. В первом тайме россияне забили два мяча.

"Ожидание от того футбола, который могли показать боливийцы, оправдались. Стиль у таких южноамериканских команд есть, в игре хорошо работали с мячом, - сказал Карпин. - Что касается нашей команды, первый тайм понравился, второй - не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание".

Следующий матч сборная России проведет 12 ноября в Санкт-Петербурге против команды Перу.