Дюков надеется, что налог для букмекеров не повлияет на финансирование спорта

Ранее Министерство финансов России заявило о введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор

Редакция сайта ТАСС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что введение налога на прибыль букмекерских контор не окажет негативного влияния на финансирование российского спорта. Об этом он заявил журналистам.

24 сентября Министерство финансов России заявило о введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

"Главное, чтобы это решение было взвешенным, хорошо просчитанным. Вы знаете, что букмекеры оказывают определенную поддержку спорту, не только футболу. Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению тех поступлений, которые получает российский спорт", - сказал Дюков.

"Вы знаете все наши проекты, я считаю, что они эффективны, поэтому мы рассчитываем получить финансирование на их дальнейшую реализацию. Это и проект "Футбол в школе", и Юношеская футбольная лига, и другие инициативы по развитию и популяризации футбола", - добавил президент РФС.