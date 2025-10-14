Первая победа над Южной Америкой. Сборная России обыграла команду Боливии

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0

Игроки сборной России © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу на "ВТБ-Арене" в Москве разгромила команду Боливии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Эта победа стала для россиян первой над соперниками из Южной Америки.

Матч был посвящен лучшему бомбардиру московского "Спартака" и олимпийскому чемпиону 1956 года Никите Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет. Футболисты обеих команд вышли на поле в специальных футболках с изображением игрока и числом 99, а у капитана российской сборной Алексея Миранчука была специальная повязка. Перед игрой Лев Лещенко исполнил песню "Я люблю тебя, жизнь". Гимн России исполнил Александр Маршал.

В самой игре у сборной России не возникло трудностей, уже в первом тайме было создано преимущество в два мяча благодаря голам Лечи Садулаева и Алексея Миранчука. Еще один мяч во второй половине встречи забил Иван Сергеев. На это зрелище пришли посмотреть 20 533 болельщика. Российская команда довела серию без поражений в матчах, результаты которых учитывались в рейтинге Международной федерации футбола, до 21. После отстранения в рейтинг не пошли только встречи с командой Катара (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) в сентябре 2023 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ему первый тайм понравился больше второго. "Ожидание от того футбола, который могли показать боливийцы, оправдались. Стиль у таких южноамериканских команд есть, в игре хорошо работали с мячом. Что касается нашей команды, первый тайм понравился, второй - не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание", - сказал Карпин журналистам.

"Сборная России могла бы выйти на чемпионат мира"

Для сборной России эта победа над командой из Южной Америки стала первой. Ранее российские футболисты встречались с бразильцами (четыре поражения, две ничьих), с аргентинцами (два поражения), с уругвайцами (поражение и ничья) и с чилийцами (ничья).

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас считает, что российские футболисты имели бы прекрасные шансы на выход на чемпионат мира из южноамериканской зоны, если бы выступали там. "У нас очень много хороших команд, мощных игроков, выступающих в лучших европейских лигах, и на такой вопрос ответить очень сложно, - сказал Вильегас журналистам. - Но высокий уровень сборной России позволил бы ей выйти на чемпионат мира. Из 10 сборных 6 мест на нашем континенте всегда заняты сильнейшими сборными. Сборные Чили, Перу и Боливии сражаются за одно место".

"Мы встретились на поле с очень сильным, мощным и хорошо физически подготовленным соперником. Мы совершили ряд ошибок, сборная России хорошо прессинговала, и такого рода матчи очень полезны. Мы сделали после этого выводы и поймем, как улучшить нашу игру перед предстоящими матчами", - добавил он.

Команда Боливии стала 100-м соперником за всю историю сборных России и СССР с 1912 года. В общей сложности национальная команда провела 744 игры.

Сборы провели на отлично

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков положительно оценил игры сборной России в октябре. Ранее на этом сборе российские футболисты на "Волгоград-Арене" победили команду Ирана (2:1). "Мне кажется, что сбор был проведен успешно. Понравилось и качество игры, и отношение футболистов, результаты", - сказал Дюков журналистам.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что такие матчи сборной России нужны. "Выиграли, хорошо. Качество игры? Ну, не сборную Испании обыграли, но все равно хорошо, приятно. Нужны ли такие матчи сборной? Нужны, конечно, других все равно нет", - сказал он ТАСС.

В ноябре россияне проведут товарищеские матчи против команд Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно. С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.