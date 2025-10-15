Судьи отменили два гола СКА в матче с "Нефтехимиком" после видеопросмотров

В понедельник арбитры неверно засчитали гол защитника СКА Андрея Педана в третьем периоде, который стал победным в матче с "Автомобилистом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Судьи отменили два гола защитника петербургского СКА Тревора Мёрфи в третьем периоде матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком". Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

На 53-й минуте после видеопросмотра судьи не усмотрели пересечения шайбой линии ворот. На 60-й минуте арбитры зафиксировали игру высоко поднятой клюшкой перед взятием ворот. После трех периодов счет в матче 2:2.

В понедельник СКА обыграл "Автомобилист" в Санкт-Петербурге со счетом 2:1. Арбитры неверно засчитали гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который стал победным в матче. КХЛ пожизненно дисквалифицировала судью видеоповторов.